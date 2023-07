VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 16 (Passy-Marlioz – Combloux): Korte tijdrit in Alpen kan in ‘Grote Duel’ tussen Pogacar en Vingegaard grotere schade aanbrengen dan drie voorbije bergritten samen

De bergtijdrit van dinsdag is een ontzettend belangrijke afspraak. Sommigen beweren zelfs dat die enige chrono van 22,4 kilometer in de Haute-Savoie allesbepalend kan zijn voor het eindresultaat. Eén zaak is duidelijk: met Combloux van dinsdag, Courchevel van woensdag en Le Markstein Fellering van zaterdag resten er nog slechts drie veldslagen in het Grote Duel tussen Tadej Pogacar en leider Jonas Vingegaard.

Kort * Start: eerste renner om 13.05 uur, laatste renner om 17.00 uur * Aankomst: eerste renner rond 13.41 uur, laatste renner om 17.36 uur * Afstand: 22,4 km

Het parcours:

Het is de enige tijdrit van deze Tour de France. En die ligt dan nog hoog in de Alpen. In die 22,4 kilometer zitten 647 hoogtemeters vervat. Alstublieft.

Vanaf de start in Passy-Marlioz loopt het zacht bergop. Na 4,1 kilometer is er de knik van de Côte de la Cascade Coeur. Daarna daalt het naar Sallanches, waar een relatief vlak stuk begint tussen km 10,8 en 15,9 km. 200 meter verder begint de Côte de Domancy. En het loopt daarna door tot het eindpunt in Combloux. De rouleur die ook meer dan gemiddeld goed klimt, kan hier hoog scoren. Al is het laatste deel van deze chrono puur voor de klimmers weggelegd. Het is dus in die zin ook een atypische klimtijdrit waarmee je meer moet kunnen dan snel bergop rijden.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Een tijdrit daags na de tweede rustdag. De toppers zullen op de rustdag vol aan de bak moeten om dit voor te bereiden. Het slot is zwaar, een klim van tweede categorie en dan blijft het bergop gaan tot de aankomst. Je moet nog wat overhebben voor je aan die klim begint, maar eigenlijk moet je al van bij de start voluit gaan. Niet simpel. Ik sluit niet uit dat Wout van Aert daar wint. Er is maar één tijdrit, maar die kan wel beslissend zijn. Vingegaard is in principe een betere tijdrijder dan Pogacar, dus kan hij een slagje slaan. Al dachten we in de Tour drie jaar geleden ook dat Roglic Pogacar zou kloppen…”

Onze sterren:

We houden het bij Tadej Pogacar als driesterrenfavoriet. Sommigen beweren dat Jonas Vingegaard de betere tijdrijder is, maar als het is zoals de voorbije veldslagen, dan kan het net zo goed een zeer klein verschil worden tussen de twee reuzen van deze Tour. Wie per kilometer één seconde sneller rijdt, is dus minimum 22 seconden sneller. Wint Pogacar dan zal het verschil met Vingegaard miniem zijn. Haalt de Deen met zijn Cervélo uit zoals Roglic dat deed in de klimtijdrit van de Giro, dan rest Pogacar alleen nog de koninginnenrit van woensdag naar Courchevel en de Vogezenrit van zaterdag naar Le Markstein Fellering.

We geven Wout van Aert één ster. Het zou niet de eerste Tourtijdrit zijn die de Herentalsenaar wint. Hij kan een richttinggevende tijd neerzetten voor Vingegaard die als leider het voordeel heeft dat hij als allerlaatste mag starten. Voor de specialisten en de klassementsrenners is dat een belangrijke rit, voor de rest eerder een bijkomende halve rustdag waarin niet voluit wordt gegaan.

Onze sterren *** Tadej Pogacar ** Jonas Vingegaard, Adam Yates * Giulio Ciccone, Simon Yates, Wout van Aert

Dit zijn de sleutelmomenten:

Doseren is dé kunst. Wie te hard van stapel loopt, wordt op de Côte de Domancy cash de rekening gepresenteerd.

Dat is een heel ‘vieze muur’ van 2,5 km, waar het gemiddeld 9,4 procent stijgt: na een rustige eerste kilometer (7,5 procent) volgt een kilometer met elf procent gemiddeld stijgingspercentage. Daarna nóg een kilometer van 10 procent. Boven op de top van de Côte de Domancy krijgen we dan een kilometer eerder vals plat (1,6 procent), maar daarna klimt de weg verder omhoog. Zij het 1000 meter kang aan 5,6 procent, om dan in Combloux te eindigen met een strook van gemiddeld 5,9 procent. Dit is dus een lekker onregelmatige klim waarop zelfs een klassementsrenner die niet in zijn ritme raakt veel tijd kan verliezen. Het is all out, daags na de rustdag. Sommige renners haten de dag na een rustdag. En dat op de vooravond van de koninginnenrit waarbij het peloton over de Col de la Loze (top 2304 meter) trekt die heel dicht tegen de finish in Courchevel aan ligt.

Dit moet u nog weten:

Route Bernard Hinault * De Côte de Domancy is herdoopt in de Route Bernard Hinault. Het is de weg waarop de vijfvoudige ex-Tourwinnaar in Sallanches 1980 voor eigen publiek wereldkampioen werd na een demonstratie die tot de verbeelding sprak.

* Passy is een gemeente in de Haute-Savoie die dik 11.000 inwoners telt. Het is een nieuwkomer als ‘ville-étape’.

* De Tour passeerde wel meer langs Combloux, maar het is de allereerste keer dat La Grande Boucle er ook effectief halt houdt. Het dorp telt amper een paar duizend inwoners. Vanuit Combloux heb je wel een uniek zicht op de Mont Blanc.

* In dit plaatsje naast het mondaine skioord Megève hield Jean-Luc Vandenbroucke in zijn periode als ploegleider bij Lotto-Super Club dik dertig jaar geleden al winterstages. Het waren hoogtestages avant la lettre.

* Het wordt een broeierig hete dag in Haute-Savoie. Wie kort na de middag start, krijgt een 28-tal graden als lekkere zomertemperatuur. Naar het startuur van de favorieten toe stijgt het kwik tot 32 graden. Er zou een wind van twee Beaufort staan die deels uit het zuiden of zuidwesten komt en dus op de klim zelf de laatste drie kilometer op de lange stroken rechtdoor van rechts komt.