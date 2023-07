Meeuwenaar Roger Schepers krijgt Lachmanneke

Houthalen/Oudsbergen

Tijdens het Lachfestival in Houthalen-Helchteren wordt er naar jaarlijkse traditie het Lachmanneke uitgereikt. Die eer ging naar Meeuwenaar Roger Schepers. “Dik verdiend, want Roger is sinds 2004 een vertrouwd gezicht als moppentapper, als vrijwilliger en coördinator van straattheaterfestival”, klinkt het bij de organisatie van het Lachfestival. “De wereldkampioen tonpraten staat al jaren paraat.”

Tijdens het Festival Aperitief werd Roger gehuldigd. “De titel Ridder in de orde van de Lachmanneke is zeker gepast en een waardering voor zijn gedreven engagement en gevoel voor humor.” (rdr)