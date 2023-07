Overdosis liet flinke lichamelijke schade na bij Demi Lovato

Lovato heeft altijd open kaart gespeeld over haar verslavingen. Jarenlang zat ze aan de drugs, meermaals liet ze zich opnemen in gespecialiseerde centra. Nu is ze al enkele jaren clean, maar ze ervaart nog dagelijks de effecten van de blijvende hersenschade die ze opliep. “Ik heb nog steeds een visuele beperking en een gehoorbeperking”, vertelt Demi, die sinds haar overdosis ook niet meer kan autorijden. “Elke keer als ik naar iets kijk, heb ik blinde vlekken in mijn zicht. Dat is erg jammer, maar tegelijk is het ook een constante herinnering om me op het rechte pad te houden. Ik besef nu meer dan ooit dat ik nooit meer verslaafd wil zijn”, zegt ze.

Toch zegt Lovato geen spijt te hebben van wat er gebeurd is in het verleden. “Ik gebruikte drugs om geen donkere gedachten te hebben. Ik dacht dat ik niet knap was, dat ik drugs nodig had om geen pijn meer te voelen.

Achteraf blijkt dat ik prima kan leven zonder drugs.” Begin 2022 liet de zangeres zich voor het laatst opnemen in een afkickkliniek om echt honderd procent af te kicken. Ze wou ook geen alcohol meer drinken. “Ik ben er sindsdien achtergekomen dat compleet nuchter zijn het beste was dat me kon overkomen.”

(tove)