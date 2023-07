“Ik twijfel niet aan de ingesteldheid van Jasper Philipsen”: bondscoach Sven Vanthourenhout geeft tekst en uitleg bij WK-selectie

Was het een moeilijke selectie om samen te stellen?

Sven Vanthourenhout: “Neen. Het is een logische keuze geworden. Zoals bij elke selectie heb ik de laatste twee namen ingevuld op basis van het parcours en het soort wedstrijd dat we verwachten. Ik wil ook niet spreken van drie kopmannen, ik noem het eerder drie potentiële winnaars.”

Is er een rolverdeling tussen de drie potentiële winnaars?

“Ja en die is niet moeilijk te maken, denk ik. Ook voor de concurrentie zal het vrij duidelijk zijn. Met Remco kunnen we offensief koersen en nu met Wout eigenlijk ook. Jasper zal dan weer de defensief ingestelde renner zijn. Met deze renners kunnen we in gelijk welk scenario de wedstrijd winnen. De overige geselecteerden zijn er zich van bewust dat ze als knecht meegaan. Maar dat wil eigenlijk niets zeggen. We kunnen immers de koersontwikkeling niet voorspellen. Iemand als Jasper Stuyven heeft ook een monument op zijn naam staan, hé.”

Van Aert. — © BELGA

Wout van Aert krijgt wel een andere rol dan vorig jaar in Australië.

“Vorig jaar was hij inderdaad de man die moest wachten op een eventuele sprint. Die rol is nu voor Jasper waardoor Wout offensiever zal kunnen koersen. Maar wat de uiteindelijke rol zal zijn van Wout, wordt grotendeels bepaald door de concurrentie. Ik ga er vanuit dat Mathieu van der Poel dit jaar wel een rol zal spelen waardoor we een andere wedstrijd gaan krijgen. Dat zal grotendeels bepalen hoe Wout zal koersen.”

En wat als het tot een sprint komt?

“Dan moeten de renners onderling in alle eerlijkheid bepalen wie de sprint doet. Eén ding kan ik al wel garanderen: er zal er maar één sprinten. Hoe de koers gelopen is, zal veel bepalen. Ik wil er trouwens op wijzen dat de kans eerder klein is dat het tot een echte sprint komt. We spreken toch over 3500 hoogtemeters. Als er een kopgroep met voorsprong op het lokale circuit komt, dan zou die groep wel eens heel ver kunnen geraken.

Zijn Campenaerts en Frison de verrassingen?

“De federatie heeft de voorbije jaren heel veel gehad aan Victor. Hij steekt ook nooit zijn ambitie weg en is iemand die zelf durft te bellen, die vraagt wat er verwacht wordt. En, het belangrijkste, sinds zijn terugkeer in het peloton rijdt hij op een hoog niveau, zowel in de Dauphiné als in de Tour. Frederik heeft dan weer het profiel dat we zoeken om de wedstrijd te controleren. Wat niet betekent dat hij nu zoveel beter is dan Tim De Clercq. Maar Frederik heeft een sterk voorjaar gereden en is ook nu in de Tour weer sterk bezig. Frederik ligt ook goed in de groep en is een echte teamplayer.”

Evenepoel is als wereldkampioen automatisch geselecteerd zodat we met negen in plaats van acht renners aan de start staan. Welk type renner had je thuisgelaten indien we slechts met acht aan de start hadden gestaan?

“Ik weet sinds september vorig jaar dat we met negen mogen gaan indien Remco fit zou zijn. Dat is dus een scenario waar ik niet over heb nagedacht.”

Philipsen. — © AFP

Kan je met iets minder dan de zege vrede nemen?

“Het is alleszins de bedoeling om te winnen, wat logisch is als je drie renners uit de mondiale top acht aan de start hebt. Maar je kan ook de perfecte wedstrijd rijden en niet winnen.”

Veel ogen zullen ook op Jasper Philipsen gericht zijn.

“Vorig jaar kwam nog te vroeg voor Jasper en had je me in februari zou gevraagd hebben of hij het WK zou rijden, dan had ik zeker nog getwijfeld. Maar hij heeft zich echt in de selectie gereden.”

Heeft die uitspraak over Mathieu van der Poel je aan het twijfelen gebracht?

“Neen, ik kan daar redelijk goed doorheen kijken. Hij zat daar in de Tour, naast Mathieu van der Poel die hem drie keer naar de zege heeft geloodst, en krijgt dan de vraag of hij achter Mathieu zou rijden. Dat vond ik een weinig gepaste vraag en hij heeft zich ook geëxcuseerd voor zijn antwoord. Stel hem die vraag één week voor het WK en je zal een ander antwoord krijgen. Voor alle duidelijkheid: ik twijfel niet aan de ingesteldheid van Jasper Philipsen.”

© BELGA