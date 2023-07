Foodtrucks palmen weekend lang Lommels Burgemeesterpark in

Van de allerkleinste mondjes tot de zevende maag van grote eters en van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans: op het foodtruckfestival Sma(a)k was er voor elk wat wils. Ook konden bezoekers het hele weekend lang genieten van de vele live optredens. Voor de kinderen waren er grote speelblokken, springkastelen, kindergrime, een speelbox en leuke spelletjes.

Marta Jansen (8) genoot met voile teugen van het festival. “De hele tafel stond vol lekkere dingen: een bubbelwafel met oreo en choco, churros, nacho’s, noedels en loempia’s”, lacht Marta. “Het was heel lekker.” Ook Koen van Eijck (34) uit Luyksgestel was aanwezig met zijn vriendin en een goede vriend. “Het is dichtbij huis en heel gezellig. We aten lekkere hamburgers, mixed grill en pad Thai en nu genieten we van wat lekkere pintjes bier.” (nma)

