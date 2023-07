Ryan Reynolds en Blake Lively kopen villa in Londen, en daarvoor kijken ze niet op een euro

Het geld mocht duidelijk rollen. Samen met zijn beroemde vrouw Blake Lively heeft hij een villa gekocht in de Britse hoofdstad voor een duizelingwekkend bedrag van 4,6 miljoen euro. Het ligt dan wel in een van de meest exclusieve buurten in Zuidwest-Londen. In deze omgeving vonden veel opnames plaats van de Apple TV+-serie Ted Lasso. Ook Angelina Jolie en Brad Pitt hadden er al een onderkomen.

Ryan met zijn vrouw Blake Lively. — © Chris Pizzello/Invision/AP

Reynolds woont in de Verenigde Staten, maar moet steeds vaker het vliegtuig nemen voor allerhanden opdrachten. Met een huis in Londen hoeft hij niet meer elke keer op en af te vliegen. Reynolds is bovendien al enige tijd eigenaar van Wrexham FC, een voetbalclub uit Wales. Die kocht hij destijds met een zakenpartner.

Begin dit jaar was er het nieuws dat het gezin met drie kinderen een huis had gekocht in Wales voor anderhalf miljoen euro, maar Londen bleek uiteindelijk efficiënter. Ook enkele belangrijke filmstudio’s zijn in Londen. Hij was bezig aan de opnames van Blackpool 3 en zal die na de staking zo snel mogelijk hervatten. Met de aankoop van het huis is Groot-Brittannië echt een tweede thuis geworden voor het sterrenkoppel.

