Lommelse kinderen knuffelen met konijnen en kuikentjes tijdens Megakriebels

Ook deze zomer organiseerde jeugddienst van Lommel weer enkele Megakriebels. Dit zijn leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donderdag trokken ze naar de zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld waar de kinderen konden knuffelen met de dieren.

“We hebben eerst op de boerderij rondgewandeld zodat we naar alle dieren konden kijken”, vertelt Laure Van Bommel (8). “Daarna mochten degenen die wilden de koeien voeren. We mochten ook bij het schaap en haar twee lammetjes, die mochten we proberen aaien. Ook mochten we in kleine groepjes bij de konijnen. Sommige konijnen kon je wel nemen en aaien, maar anderen wilden liever niet. Het vastpakken van zo’n konijn viel toch wat tegen. Sommigen waren wat wild.”

Daarna mochten de kinderen ook nog heel voorzichtig een kuikentje vastnemen. “We moesten met onze handen een kommetje maken en dan onze duimen op de vleugels houden. Ik vond de kuikentjes het leukst”, lacht Laure. Brandon (9) en Anaïs (6) vonden de konijnen het leukst. “Het was leuk dat we bij de konijnen mochten. We zijn er enkele keren bij geweest.” (nma)

