Stany Crets en Ann Van den Broeck uit elkaar

“Vandaag is de vakpers er achter gekomen, maar wij hebben lange tijd geleden al besloten geen koppel meer te zijn. We wensen verder geen commentaar te geven in de pers”, schrijven ze in een gezamenlijk bericht. Daarin geven ze ook mee dat “we elkaar gezellig blijven zien en meer dan ooit samenwerken in de toekomst”. Op 5 oktober komt hun volgende gezamenlijke project in de zalen, de musical You are my sunshine. Daarvoor was Van den Broeck voor het eerste componiste, Crets herschreef het scenario van een korte film.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De twee musicaladepten vormden sinds 2011 een koppel.