Kampse Scouts-leden slapen in tenten op meer dan 2 meter hoogte in zelf gesjorde kathedraal

Leopoldsburg

Om de drie jaar plannen de Scouts en Gidsen uit het centrum van Leopoldsburg een ‘pionierskamp’ waarbij telkens een grote constructie gesjord wordt. “Deze keer hebben we gekozen voor een kathedraal”, vertelt Gilby Claes. “Die sjorden we in elkaar op ons kampterrein in Jehonville in de buurt van Bertrix in de provincie Luxemburg. We hebben er zo’n vijf dagen aan gewerkt. We bivakkeren er met een groep van 25 in zes tenten die op 2 of 5 meter hoogte in de kathedraal opgezet werden. Onze tiendaagse zit er bijna op, maar eerst moet de imposante houten kathedraal nog gedemonteerd worden.” (sb)