Beruchte Hasselaar (22) dealt vanuit de gevangenis: 4 jaar cel extra bovenop rijkgevuld strafblad

Toen R. T. 14 jaar was, kwam hij al in aanraking met het gerecht voor een zware vechtpartij met politie aan het station van Hasselt. — © rr

Vier jaar cel extra. Daarmee ziet de 22-jarige Hasselaar R. T. maandag zijn strafblad deze keer aandikken. Nu voor het voeren van een drugshandel vanuit de gevangenis van Hasselt. Eerder was hij al het brein achter een ramkraak, een 25-tal inbraken, zette een internationale drugstrafiek op en schoot een man in het been.

Zelfs in de gevangenis lijkt de jonge dader uit de Hasseltse wijk Ter Hilst niet te temmen. De jongeman kan al een indrukwekkend strafblad voorleggen. In 2019 liep hij al eens vier jaar cel op, waarvan de helft met uitstel voor een schietpartij in Hasselt. Negen jaar gevangenisstraf kreeg de twintiger dan weer voor internationale drugstrafiek en meerdere diefstallen. Jong geleerd, is oud gedaan. Al op zijn 14de maakte R. T. kennis met het gerecht. Eerst voor een gefilmde en op social media druk gedeelde vechtpartij met de politie aan het station van Hasselt. Daarna voor inbraken, een joyride met een gestolen Porsche, het ontsnappen uit de gesloten jeugdinstellingen en het doorknippen van een enkelband.

Knokploeg

Maandag kreeg hij naast vier jaar cel een boete van 8.000 euro opgelegd. Ook is een vermogensvoordeel van 15.000 euro verbeurd verklaard. Deze keer voor het opzetten van een drugshandel vanuit de gevangenis tussen oktober 2021 en mei 2022. De politie startte een onderzoek op nadat medegevangenen geld stortten op de rekening van zijn schoonmoeder. Het vermoeden dat het om betalingen voor drugs zoals cannabis en cocaïne gingen, kreeg snel bevestiging. In zijn cel in Hasselt troffen de speurders liefst acht gsm’s aan. Al snel wist hij over een nieuw toestel te beschikken, waarna de politie zijn gsm en die van anderen aftapten. De Hasselaar kwam naar voor als het brein van een organisatie. Hij coördineerde de aan- en verkoop van de drugs en zorgde ervoor dat iedereen in de pas liep. Wie dat niet deed, maakte kennis met een knokploeg.

Mensenkennis

De dader beschikt over de gave dat hij zich altijd weet te omringen en de zwakheden van het gevangenissysteem (fouille, ongestoord bezoek, kinderbezoek) kent om uit te buiten. Naast hem stonden nog negen andere kompanen terecht. In het vonnis heeft de rechter het over een beklaagde met veel mensenkennis. ‘Hij kent de sterktes en de zwakheden van een persoon en weet ze te overtuigen om met hem samen te werken.’ De drugs liet hij overkomen uit Nederland. De woning van een 41-jarige Zonhovenaar diende als bergplaats. In de gevangenis hadden de twee elkaar leren kennen tijdens hun job in de keuken. Toen de Zonhovenaar thuis onder elektronisch toezicht zat, schakelde R. T. hem in om zijn klusjes te klaren. Om de drugs in de gevangenis binnen te smokkelen, deed hij een beroep op een gedetineerde die van halve vrijheid genoot en een dagelijkse uitgangspermissie bekwam om buiten de gevangenis te werken. “Het zou erg zijn als er iets met uw kinderen gebeurt”, kreeg de man te horen toen hij aangaf er mee te willen stoppen. De anderen, vaak verslaafde (ex-)gedetineerden stonden in voor de bevoorrading en de aflevering. Zowel in als buiten de cel werd de drugs afgenomen.

Volharden in de misdaad

Het parket verdacht R. T. net als enkele anderen van de invoer van ruim 13 kilo cannabis uit Spanje. In mei vorig jaar wisten de speurders het transport op de terugweg in Luik te onderscheppen. Hiervoor kreeg de Hasselaar in tegenstelling tot de meeste andere verdachten de vrijspraak bij gebrek aan bewijzen. Wel komt de drugshandel vanuit de gevangenis hem op vier jaar cel te staan. “Beklaagde is bijzonder hardleers, respecteert geen rechtsregels, opereert vanuit de gevangenis en blijft volharden in de misdaad”, aldus het vonnis. Voor de Zonhovenaar had de rechter 42 maanden cel en 8.000 euro boete in petto. De man die de drugs de gevangenis binnen bracht, kreeg 28 maanden cel en eveneens 8.000 euro boete. Voor de andere verdachten, waarvan sommige ook betrokken waren bij de drugsimport uit Spanjes, zijn straffen van twee jaar met uitstel tot twee jaar effectief uitgesproken. Daarnaast zijn een dertigtal gsm’s, meerdere drugs en voor duizenden euro’s aan vermogensvoordelen verbeurd verklaard.