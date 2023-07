Politie staat voor mysterie nadat vreemd cilindervormig object aanspoelt op strand

Politie staat voor mysterie nadat vreemd object aanspoelt op strand — © Nine News via Reuters

De politie van West-Australië staat voor een raadsel sinds dit vreemde object aanspoelde op een strand in Green Head. Online doen theorieën de ronde dat het object deel zou uitmaken van MH370, de Malaysian Airlines-vlucht die in 2014 van de aardbol verdween. De politie ontkent echter dat de beweringen kloppen: “De brokstukken zouden veel meer sporen van slijtage moeten vertonen.”

Uit voorzorg wordt aan kijklustigen gevraagd om weg te blijven van het cilindervormige object. Intussen is uit onderzoek gebleken dat het voorwerp geen gevaar vormt voor de lokale bevolking. De politie bekijkt momenteel of het object al dan niet deel uitmaakte van een buitenlands ruimtelanceervoertuig. “Het lijkt een mogelijke brandstoftank te zijn van een raket die in de afgelopen 12 maanden is gelanceerd”, klinkt het.

(kmlo)