Foodsharing, cocktails en elke vrijdag barbecue: uitbaters Boescafé openen nieuwe zaak in Kortessem

In de Dorpsstraat in Kortessem opende Boesting de deuren. En die ligging is niet toevallig: uitbater is de familie Boes, die in het pand ernaast ook al het Boescafé hebben. In de nieuwe zaak kan je terecht voor tapas en cocktails. “Onze porties verschillen naargelang het moment van de dag.”

Boesting is een aanvulling in de toch al aanzienlijke horeca-geschiedenis van de familie Boes in Kortessem. Die startte 40 jaar geleden, in 1983, toen papa Jules de uitbating van de cafetaria van de plaatselijke sporthal voor zijn rekening nam. In 2004 opende hij samen met zoon Pieter het inmiddels bekende Boescafé. Toen eind vorig jaar het naastliggende horecapand vrijkwam, besloten Pieter en zijn broer Jan hier een nieuw concept uit te bouwen.

Dat werd dus Boesting: een zaak die inzet op gezellig samenzijn met foodsharing en cocktails. Pieter neemt, samen met ervaren koks, de keuken voor zijn rekening, Jan regelt het zaalteam en doet de boekhouding. In totaal telt het team zo’n 70 enthousiaste medewerkers. Met het terras aan de straatkant, de zaal zelf, een achterliggende tuin met overdekte garden bar en een loungegedeelte op het gras biedt Boesting plaats aan meer dan 250 bezoekers. “We hebben ook een apart zaaltje voor een 25-tal personen voor feestjes of bijeenkomsten”, zegt Jan.

Barbecue-avond

Wat je bij Boesting zoal kan verwachten? “Naast een uitgewerkt gedeelte aan klassieke gerechten uit de betere keuken, doen we hier ook aan foodsharing met tapas”, vertelt Pieter. “De bedoeling is om naargelang het moment van de dag variabele porties aan te bieden aan onze klanten. Je kan dus kleinere porties krijgen om gezellig te delen, maar we werken ook met lunchformules of gewoon volledige maaltijden met de klassieke hoofdschotel. Ook organiseren we thema-avonden en elke vrijdagavond is het barbecue-avond met vis en vlees onder het motto all you can eat.”

Praktische info:

Boesting foodsharing & cocktails

Dorpsstraat 5, Kortessem

Openingsuren: van woensdag tot vrijdag en op zondag vanaf 10 uur, op zaterdag vanaf 17 uur

0468/36.33 03 - www.boesting.be