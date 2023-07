WK-verrassing Frederik Frison is fier op zijn selectie: “Voor mij komen er wellicht niet meer zo veel kansen”

De meest verrassende naam in de WK-selectie van Sven Vanthourenhout was zonder twijfel Frederik Frison. De renner van Lotto-Dstny toonde zich dan ook opgetogen maandag. “Er zijn veel goeie Belgen dus het is zeker mooi dat ik erbij ben.”

Frison is naar eigen zeggen nog niet lang op de hoogte van zijn oproeping. “Maar dit is een heel grote eer. Gezien mijn leeftijd zullen er niet meer zo veel kansen komen om een WK te rijden, het is dus zeker fijn om dit nog mee te maken. Mijn rol zal vooral in het begin van de koers liggen: de wedstrijd proberen te controleren en onze kopmannen zo fris mogelijk naar de finale brengen. Met onze drie kopmannen maken we een grote kans, dus dat geeft alleen maar extra motivatie.”

© EPA-EFE

“Met onze kopmannen zijn we topfavoriet”

Ook Victor Campenaerts zag zijn sterke Tour beloond met een WK-selectie. “Daar ben ik heel tevreden mee”, aldus de Antwerpenaar. “Ik was al heel tevreden dat ik na mijn val de Tour kon rijden. Door hier goed te rijden, mag ik dus ook naar Glasgow. Daar werd ik al eens Europees kampioen tijdrijden. Ik kijk er dus zeker naar uit. Ik ga uiteraard in een dienende rol, hoe die precies zal uitgetekend worden is nog niet duidelijk. Het is een eer om voor kopmannen als Van Aert, Evenepoel en Philipsen te mogen rijden. Met die jongens zijn we topfavoriet.”