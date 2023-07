Union-coach Alexander Blessin maakt zich geen zorgen na het vertrek van sterkhouders als Teddy Teuma: “Het is goed dat er vers bloed is”

Binnen een dag of tien begint de Jupiler Pro League opnieuw en we openen meteen met een topaffiche: Union - Anderlecht. Union heeft de verloren titelstrijd van afgelopen seizoen intussen verteerd, het vizier wordt nu helemaal gericht op de nieuwe jaargang. Met een nieuwe coach, maar zonder smaakmakers als Teddy Teuma of Simon Adingra. De bekende 3-5-2-formatie blijft wel behouden. “In zo’n korte voorbereidingsperiode kan je niet alles overboord gooien”, aldus coach Alexander Blessin.

Het einde van de voorbereiding is in zicht voor Union. Met overwinningen tegen Club Luik en Nijlen en gelijke spelen tegen AS Monaco en Feyenoord hebben de Brusselaars er voorlopig een prima voorbereiding op zitten. Al was coach Alexander Blessin niet al te tevreden met het geleverde spel van zijn ploeg tegen de Nederlandse landskampioen afgelopen zaterdag (0-0). “Oké, we spelen wel gelijk en dat moeten we onthouden, maar ik merkte dat mijn spelers wat moe waren. We hebben al hard getraind en namen ook geen rustdag na onze vorige oefenmatch, dus dat zag je. Maar dat mag eigenlijk geen excuus zijn. We moeten in de toekomst beter met die zware benen kunnen omgaan.”

“Het is niet zo dat ik steeds een specifiek systeem hanteer. Ik wil gewoon mijn beste spelers op het veld kunnen zetten” Alexander Blessin, coach Union

Opvallend: Blessin kiest net als zijn voorgangers Felice Mazzu en Karel Geraerts voor een 3-5-2-opstelling bij Union. Een logische keuze. “Als je zo’n korte voorbereidingsperiode hebt, moet je op kleinere dingen letten en niet meteen het hele systeem overboord gooien. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt op het veld. Het is niet zo dat ik steeds een specifiek systeem hanteer, bij Oostende speelde ik soms bijvoorbeeld in een 4-3-3 en bij Genoa zelfs in een 4-2-3-1. Ik wil gewoon mijn beste spelers op het veld kunnen zetten. Nu spelen we in 3-5-2, maar het is niet zo dat dat in de toekomst niet meer kan veranderen.”

Met het vertrek van spelers als Teddy Teuma (Reims), Ismaël Kandouss (Gent) en Simon Adingra (keert terug naar Brighton), verliest Union enkele smaakmakers. Blessin maakt zich alleszins geen zorgen. Als je zo lang voor een team speelt, kan het zijn dat de honger verdwijnt. Dan is het tijd voor iets nieuws. Ik ben blij dat we nu wat vers bloed hebben (Union haalde al zes versterkingen binnen, red.). We moeten deze nieuwe spelers zo snel mogelijk integreren, zodat ze zich goed voelen op het veld.”

7 op een rij?

De focus kan nu dus stilaan richting de competitie. Daarin opent Union tegen Anderlecht, en daar heeft Union goeie herinneringen aan. Twee jaar geleden speelden de Unionisten hun eerste wedstrijd sinds hun promotie in het Lotto Park, en die sloten ze winnend af (1-3). Het begin van een sprookje dat nu al twee seizoenen duurt, alleen ontbreekt telkens die kers op de taart: de titel. Maar dat Union de vorige zes confrontaties met Anderlecht won, stelt nu niets meer voor volgens coach Alexander Blessin. “Alles wat in het verleden ligt, kunnen we vergeten. Het is een nieuwe wedstrijd, en ik hoop dat we een goeie prestatie kunnen neerzetten. Dat het in Anderlecht vrij stil is op het vlak van transfers? Natuurlijk luister je naar wat er daar allemaal gebeurt, maar ik focus liever op mijn eigen team”, besluit de Duitser.