Bizar: Amerikaanse toeristen onder vuur na claim dat Europeanen “niet in water geloven”

De Amerikaanse Brenna was vorige week met een groepje vriendinnen in Barcelona te vinden voor een vakantie. Een gezellig uitje, tot ze op TikTok de spot dreef met het gebrek aan water in Europa. “Dit zijn wij wanneer we water vinden”, schrijft ze onder de beelden, waarop te zien valt hoe ze dorstig van een grote fles water drinkt. “Want Europeanen geloven niet in water.” Een opmerkingen waar ze ondertussen al flink de les over is gewezen.

“Er is overal water, er zijn zelfs fonteintjes waar je water kan drinken”, kaarten enkele mensen aan in de reacties van de meer dan 8 miljoen keer bekeken video. “Verward in Europeaans”, schrijft een andere kijker. “Er zijn overal winkels en marktjes waar je water kan krijgen, en een fles is meestal goedkoper dan in de Verenigde Staten.” Ook sarcastische opmerkingen blijven niet uit. “Ja, het is in Europa illegaal om water te drinken”, klinkt het. Of: “Ja, Europa is een groot land waar niemand water drinkt.”

Brenna liet zich echter niet doen. Ze plaatste enkele dagen later nog een video waarin ze de draak stak met de hoeveelheid water dat ze tijdens haar reis had gedronken. Op die video schreef ze dan weer: “Wie heeft er water nodig als je bier kan drinken?”

