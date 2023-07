MR weigert nog deel te nemen aan gesprekken over fiscale hervorming

De Franstalige liberalen spelen het hard. De kans dat de regering er nog in slaagt om tegen 21 juli tot een fiscale hervorming te komen lijkt stilaan onbestaande. De MR ziet te veel struikelblokken en laat weten niet meer naar de onderhandelingen te komen.

Bij MR was er maandagochtend maar één groot thema op de partijraad: de fiscale hervorming. Voor het vijfde weekend op rij hadden de federale topministers afgelopen weekend geprobeerd om stappen te zetten richting een fiscale hervorming van 2 miljard. Maar de MR bleef zich verzetten tegen de plannen die op tafel lagen.

Zaterdag verliet MR-vicepremier David Clarinval de gesprekken al een eerste keer. Nu blijkt dat hij ook niet van plan is om terug te keren. In een partijmededeling laat MR weten dat het niet meer zal deelnemen aan bijeenkomsten met het kernkabinet over de fiscale hervorming.

