Ook Walen krijgen docu over prins Laurent te zien: “Geloof me, dat is hier een bom”

De omstreden Canvasdocumentaire over prins Laurent is dit najaar ook op de Franstalige openbare omroep te zien. Volgens een vertrouweling van de prins wordt die uitzending daar “een bom”.

Een documentaire vol fouten en onjuistheden die alleen maar op zoek is naar sensatie en kijkcijfers en prins Laurent afschildert als “een triest persoon”. Zo omschreef prins Laurent de vierdelige documentaire over zijn leven die dit voorjaar op Canvas te zien was. In Laurent: prins op overschot schetst tv-maker Niels Vandenbussche hoe Laurent bij afwezigheid van zijn ouders hooguit een paar gelukkige jaren meemaakt bij zijn pleegouders, er tijdens zijn studies een potje van maakt, zijn hand herhaaldelijk overspeelt tijdens handelsmissies in het buitenland en zich blijft wentelen in de rol van de grote benadeelde. Prins Laurent heeft de documentaire naar eigen zeggen niet gezien, wat volgens ingewijden onwaar is.

Prins Laurent kijkt er wellicht niet naar uit, maar de heisa rond de documentaire zal zich dit najaar wellicht nog een keer voordoen. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de documentaire gekocht, bevestigt maker Niels Vandenbussche. “Dat is zeer uitzonderlijk, ik heb in mijn carrière nog nooit iets aan een Franstalige zender verkocht. Dit is een heel Vlaamse reeks en daar dubben ze alles in het Frans. In Wallonië hebben ze bovendien veel meer ontzag voor het koningshuis dan in Vlaanderen. Mijn documentaire Filip van België: de lange weg naar de troon van drie jaar geleden hebben ze bijvoorbeeld nooit uitgezonden. Maar blijkbaar vinden ze het nu oké dat prins Laurent iets kritischer wordt benaderd”.

Ook Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck, advocaat en vertrouweling van prins Laurent, zegt dat de uitzending van de documentaire op de RTBF geen fait divers is: “Het is niets minder dan een aardverschuiving. Als er in Vlaanderen iets over het koningshuis verschijnt of uitgezonden wordt, doet dat de boot hooguit een beetje kantelen. In Wallonië durft er bij zoiets al eens iets te kapseizen. Geloof me, in Wallonië is dit een bom.”

De RTBF zendt de documentaire wellicht uit rond de zestigste verjaardag van prins Laurent op 19 oktober. Canvas had die datum eerst ook in gedachten, maar besloot de uitzenddatum te vervroegen. “Ik heb het paleis op de hoogte gebracht van de uitzending op de RTBF,” zegt Niels Vandenbussche, “ze hebben niet gereageerd, maar ze zijn er wellicht opnieuw niet blij mee. Ik heb geprobeerd prins Laurent objectief te benaderen, maar de onhandige en zelfs kinderachtige manier waarop Laurent op de documentaire heeft gereageerd, is niet bepaald goeie reclame voor de monarchie.”

