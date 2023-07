Jonge asielzoekers op de planken met eigen toneelstuk in Casino Meulenberg

Houthalen-Helchteren

Twaalf 16- tot 18-jarige vluchtelingen uit Sint-Truiden, Helchteren en Heusden-Zolder oefenden een hele week om een eigen toneelstuk te creëren in het Casino van Meulenberg. Daarbij kregen ze begeleiding van regisseurs Lola Bogaert en Mensah Adams. Op het einde van de rit, tijdens het toonmoment vrijdag, schoten er nog vijf diehards over. “Het was een variabele groep”, vertelt Lola Bogaert. ”Het openbaar vervoer deed sommigen de das om. De bus stopt immers niet voor het cultuurcentrum.”

De groep bestond uit jonge vluchtelingen die nog maar weinig Nederlands kennen. De meesten volgen les in een OKAN-klas, een overgangsklas voor nieuwkomers. “We creëerden een toneelstuk vanuit hun eigen beleving rond liefde en relaties”, vertelt Mensah Adams, de tweede regisseur. “In hun cultuur is dat niet hetzelfde als bij ons. We improviseerden eerst tot er een script was.”

De 17-jarige Mariam uit Sierra Leone smeet zich voluit op de planken. “Ik heb er echt van genoten”, zegt ze met een brede glimlach. “Dansen vond ik het leukst.” Spelenderwijs Nederlands spreken, was een neveneffect van het dansproject. Alle deelnemers willen graag verder gaan met acteren. “Dat kan”, zegt regisseur Lola. “De vzw Het Huis Hasselt biedt artistieke trajecten aan in scholen en ook in cultuurcentra, zoals vandaag in het Casino.” (jli)