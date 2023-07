Kinderen maken nieuwe vriendjes tijdens zomersportkampen in Heers

“Tijdens de eerste twee weken van deze zomervakantie mochten we meer dan 100 kinderen verwelkomen in de sporthal”, vertelt coördinator Kristof Vanhaeren. “De kleuters van 3 tot 6 jaar zijn ook dit jaar in de meerderheid. Zij werken steeds rond een bepaald thema, zoals vakantie of feest. We voorzien ook altijd waterspelletjes op de dagen dat het echt heel warm is. De kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich uitleven tijdens tik- en balspelen of avontuurlijke spelletjes. Zo speelden ze een bosspel op het domein van het Kasteel van Heers, een unieke ervaring voor deze jongens en meisjes. Ze maakten ook een fietstocht door onze mooie Haspengouwse natuur. We rekenen telkens op een zestal monitoren die alles in goede banen leiden.”

De zomersportkampen in Heers zijn een groot succes. “De nood aan kinderopvang is hoog in de zomervakantie en dagvullende activiteiten bieden dan natuurlijk een uitweg”, aldus Kristof. “Maar onze sportkampen zijn zoveel meer: het is per definitie een groepsgebeuren waarin extrasportieve waarden zoals respect, fair play en samenhorigheid vooropstaan. De kinderen leren elkaar hier waarderen in al hun verscheidenheid. In die omstandigheden een week met elkaar doorbrengen, schept vriendschappen voor het leven.” (frmi)

© frmi

© frmi