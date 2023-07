Lotte Kopecky moet Vollering aan eindzege helpen in Tour de France Femmes

Lotte Kopecky behoort tot de selectie van Team SD Worx voor de komende Tour de France Femmes, die zondag van start gaat in Clermont-Ferrand. Ze mag voor ritwinst gaan, maar moet in eerste instantie de Nederlandse Demi Vollering aan de eindzege helpen. De Nederlandse formatie heeft maandag zijn selectie bekendgemaakt.

Naast Kopecky krijgt Vollering steun van haar landgenoten Mischa Bredewold en Lorena Wiebes, de Italiaanse Elena Cecchini, de Luxemburgse Christine Majerus en de Zwitserse Marlen Reusser.

“Ons doel is om de gele trui mee naar huis te nemen”, meldt sportief manager Danny Stam in een persbericht. “Met deze sterke en uitgebalanceerde line-up zullen we er alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Demi Vollering heeft op elk vlak een stap gezet en is beter dan vorig jaar, maar ook de concurrentie is de afgelopen weken weer sterker naar voren gekomen. Ik verwacht dat we een mooie Tour zullen krijgen met veel strijd.”

Lotte Kopecky zal zich volgens Stam in die strijd mengen. “Lotte heeft in mijn ogen opnieuw een behoorlijke stap gezet. Ze heeft nog meer volume gekregen. De komst van Lorena Wiebes heeft haar geen windeieren gelegd. Ze kan veel vrijer koersen. Ten aanval trekken wanneer de kans zich voordoet én all-in gaan zonder nog iets te moeten overhouden voor een eventuele sprint. Ook zij is een prima teamplayer. Natuurlijk maken we een selectie met het idee ritten naar onze hand te kunnen zetten, maar we proberen ook een groep samen te stellen die bij elkaar past. Lotte heeft daar een belangrijk aandeel in. Zij zal zich inzetten in dienst van de ploeg wanneer het nodig is, maar ze heeft ook de kwaliteiten om haar eigen kans te gaan. Er zullen dus zeker ritten zijn waar zij de vrije hand krijgt.”