Jeugdkampje stilgelegd in Barvaux nadat lokale jongeren kleine scouts lastigvallen

“Het zijn jongens tussen 13 en 15 jaar. We kennen ze goed. Voor zover ik weet, reden ze vaak met hun motor op de binnenplaats van de plaatselijke school van Barvaux, waar het kamp plaatsvond”, aldus burgemeester Philippe Bontemps. “Er ontstond een begrijpelijk gevoel van onveiligheid. Een van de jongeren werd op de arm genomen door een ambtenaar, die op zijn beurt in het gezicht werd gespuugd. Dit is onaanvaardbaar!”

Volgens de burgemeester worden deze jongeren al maandenlang nauwlettend in de gaten gehouden. De politie heeft drie van hen gearresteerd. “Maar ze worden vrijgelaten en dan doen ze het weer”, klinkt het.

Uit voorzorg hebben de kampleiders besloten om het kamp, dat aanvankelijk dinsdag zou eindigen, af te gelasten. “Iedereen is in orde. Er waren geen strikt gewelddadige incidenten. Maar we wilden liever geen risico’s nemen”, vertelde een van de leiders aan RTBF.

De burgemeester van zijn kant besloot het heft in eigen handen te nemen: “Het is betreurenswaardig dat het zover heeft moeten komen. Ik begrijp dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Van mijn kant heb ik ook besloten om de beveiliging op het terrein te verscherpen. Er komt de komende dagen nog een kamp aan om te profiteren van deze prachtige omgeving en ik wil niet dat dit nog een keer gebeurt. De vijf ingangen naar de school zullen worden beveiligd en vergrendeld met hekken en hangsloten. Ik denk er ook over om een politiebevel uit te vaardigen om specifiek deze individuen aan te pakken.”