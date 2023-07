Waarom zonnepanelen in 2023 nog een interessante investering zijn

Voordelen

Zonnepanelen hebben op zich al veel voordelen, al moet je het zeker op lange termijn bekijken. Het installeren vergt natuurlijk eerst een investering. Omdat zonnepanelen bijdragen aan een beter milieu, stimuleert de overheid de aanschaf hiervan al jaren met tal van financiële voordelen. Veel van deze maatregelen lopen af begin 2024, dus wie dit jaar zonnepanelen laat leggen, pikt nog snel een graantje mee van de premies en belastingvermindering.

Verlaagde btw

Tot en met 31 december 2023 geniet je van 6% btw op zonnepanelen en warmtepompen, daarna wordt deze teruggebracht naar 21%. Dat is een fikse korting op een investering voor de lange termijn. Zo verdien je je installatie binnen 8 jaar terug, terwijl zonnepanelen minstens 25 jaar meegaan.

LEES OOK. Dé manier om te besparen op je energierekening na de invoering van het capaciteitstarief

Premie

Voor het elektriciteitsnet is het ook interessant dat er zo veel mogelijk zonnepanelen liggen op de Belgische daken. Netbeheerder Fluvius keert daarom premies uit voor nieuwe zonnepanelen. Check de voorwaarden hier.

Korting op laadpalen

Heb je een elektrische auto of wil je er in de toekomst een kopen? Dan kan je ook bij de aanschaf van een laadpaal genieten van een belastingvermindering. In 2023 krijg je nog 30% korting op de btw, in 2024 wordt dat verlaagd naar 15%.

Snelle installatie

Investeren in zonnepanelen loont dus de komende maanden absoluut nog de moeite. Wanneer je de beslissing genomen hebt, ga dan in zee met een partner die deze snel komt installeren, want in de zomer zijn er het meeste zonuren. Bij Earth geniet je niet alleen van een mooie korting op je zonnepanelen, je krijgt ook een gratis technisch huisbezoek en alles wordt voor je geregeld, inclusief de aanvraag van de premies en de keuring van de installatie. Zo ben je zeker dat je van alle voordelen geniet, en snel kunt starten met besparen.