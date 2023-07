2.000 bezoekers vullen glas met lokale en minder lokale biertjes tijdens Bierfestival

Lokale brouwerijen zijn in opkomst. Zo heeft de organisatie vorig jaar zelf een biertje op de markt gebracht: de Hexel Tripel. Andere lokale brouwerijen en/of bieren zijn de Logt uit Eksel en Elite Tripel uit Peer. Zo’n 80 bieren konden geproefd worden op het festival.

“De opkomst is weer heel groot. Net zoals andere jaren zijn er zo’n 2.000 mensen aanwezig”, zegt voorzitter Tim Feyen van de werkgroep Bierfestival. “De bezoekers kochten een festivalglas aan dat ze bij de vele bierstandjes konden vullen voor 2 euro per consumptiebonnetje. Dat proefglas kon daarna weer ingeleverd worden of de bezoekers konden het mee naar huis nemen. In de tent stonden in elke hoek spoelpunten om het glas om te spoelen. Er stonden ook foodtrucks om de honger te stillen. De kinderen werden beziggehouden door de leiding van speelplein het Vakantiepatronaat. (peb)