Zwart weekend op wegen naar het zuiden komend weekend

Het wordt een zeer druk weekend op de Europese wegen, voornamelijk van en naar het zuiden. Verschillende mensen komen terug van hun vakantie, terwijl anderen eraan beginnen. VAB en Touring voorspellen dat de drukte in ons land al op donderdag zal starten, door de nationale feestdag op vrijdag die voor de meeste Belgen een verlofdag is.

Wie in eigen land op vakantie wil, zal de drukte al vanaf donderdagmiddag merken. Vooral de assen E40 richting kust en E411 richting Luxemburg zullen donderdagnamiddag en vrijdag drukker zijn dan gewoonlijk. Door dagjestoeristen zal het ook zaterdag en zondag druk blijven op de wegen naar de kust. In Nederland start de schoolvakantie volgend weekend waardoor onze wegen ook door heel wat Nederlanders zullen gebruikt worden die naar het zuiden reizen.

In Frankrijk wordt vanaf vrijdagmiddag drukte verwacht. Het vakantieverkeer start dan, om op zaterdag verschillende knelpunten te veroorzaken. Op de A10 naar Bordeaux en de A6 en A7 naar de Middellandse Zee wordt het zeer druk, net als op de A75, een traditionele alternatieve route die ook snel verzadigd raakt door vakantiegangers. Aan de Mont-Blanctunnel wordt drukte verwacht richting Italië. Wie zijn bestemming filevrij wil bereiken, kan volgens Touring beter op zondag vertrekken.

Zaterdag drukker

Vrijdag wordt het nog rustig richting Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje maar daar komt zaterdag verandering in. Heel wat Duitsers trekken zelf naar Italië of Kroatië, waardoor doorreislanden Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië heel wat drukte verwachten. In Duitsland geldt nog tot eind augustus een rijverbod voor vrachtwagens op zaterdagen tussen 7u en 20u, wat het fileleed wat zou moeten verzachten.

In Oostenrijk zal het meeste verkeer zich verzamelen aan de Karawankentunnel en de Tauerntunnel. Ook wie de Fernpas neemt richting Tirol of richting de A22 in Italië naar Bolzano gaat, moet rekening houden met extra drukte. In Tirol mag het doorgaand vakantieverkeer de A12 in de gebieden Kufstein, Reutte en Innsbruck niet verlaten om via een alternatieve route de files te ontwijken. Hetzelfde geldt voor de A10 in Salzburg (vrij - zon). Reizigers moeten dus bij files op de snelweg blijven.

Afgelopen weekend stonden er al files van 2 uur voor de Gotthardtunnel richting Italiaanse grens. Dat zal het komende weekend niet anders zijn. De andere kant op zal de hinder voorlopig meevallen.