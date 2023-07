Remco Evenepoel is als wereldkampioen al helemaal zeker van zijn plekje. Maar hij krijgt ook liefst acht landgenoten mee waarbij grote namen als Jasper Philipsen en Wout van Aert. Neemt de bondscoach een rits schaduwkopmannen mee of renners die vooral in dienst kunnen rijden? Kopbrekers genoeg voor Sven Vanthourenhout richting het WK in Glasgow (6 augustus). Volg de persconferentie hier live op de voet.