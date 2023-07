Oliver Naesen blijft twee jaar langer bij AG2R-Citroën

Oliver Naesen blijft op het vertrouwde nest. De 32-jarige Oost-Vlaming was bij AG2R-Citroën einde contract, maar vertrouwde in Vive Le Vélo aan Sammy Neyrinck toe dat hij voor dezelfde stal blijft rijden. Hij verlengt voor twee jaar.

Naesen werd wel gepolst door Intermarché-Circus-Wanty en had ook wat losse contacten her en der (waaronder met Lotto-Dstny), maar vertrouwde in Vive Le Vélo aan Sammy Neyrinck toe dat hij voor dezelfde stal blijft rijden. Naesen is van plan om nog enkele jaren door te koersen. Net als de voorbije drie jaar is hij de gids van Ben O’Connor in de Tour de France. Die startte als kopman, maar zakte de voorbije weken door het ijs.

Naesen verlengt nu dus zijn aflopende contract bij de Franse formatie. De Erondegemnaar is bezig aan zijn zevende seizoen bij de Worldtourploeg uit Chambéry en er komen er zo minstens nog een paar bij.