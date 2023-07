25-jarige vrouw tijdens wandeling opgeschrikt door masturberende man in Lommel

In Lommel is zondagavond een 25-jarige wandelaarster opgeschrikt door een man die zijn broek naar beneden deed en zichzelf begon te bevredigen. “Mijn dochter is in paniek weggevlucht”, zegt haar moeder Rachel. De politie Lommel kreeg de laatste maanden al verschillende meldingen van de man binnen is naar hem op zoek.

“Mijn dochter gaat elke avond wandelen met haar rottweiler en pitbull, zo ook zondag”, vertelt haar moeder Rachel Owen. “Een van haar lievelingsroutes is aan de Grote Fossé, een oud bevloeiingskanaal waar het heel fijn wandelen is. Ze was om 19 uur vertrokken, maar niet veel later kreeg ik plots een telefoontje. Ze was helemaal in paniek en huilde. Uit het niets was een jongeman van rond de dertig op een mountainbike haar voorbij gefietst. Hij droeg een zwarte korte broek en een zwarte hoodie over zijn hoofd.”

“De man passeerde haar links en reed verder via een pad. Zo bereikte hij een open plek met een bank waar mijn dochter dan zo even later zou passeren. Hij wachtte haar op, trok zijn broek naar beneden en begon zichzelf te bevredigen. Het was echt zijn bedoeling dat ze dit zou zien.”

Gevlucht

De dochter van Rachel schrok enorm. “Ze is snel terug gedraaid uit angst dat hij haar zou achtervolgen. Ik heb onmiddellijk de politie verwittigd en ben zelf met de wagen naar haar toe gereden. Dit in de hoop dat ik de man zou tegemoet rijden. Mijn bedoeling was om een foto van zijn gezicht te maken, maar hij was nergens te bespeuren. Mijn dochter had hem nog proberen te filmen, maar op de beelden is hij niet herkenbaar.”

De politie Lommel heeft de laatste maanden al verschillende meldingen binnengekregen van de man in kwestie. Hij rijdt telkens rond op een zwarte mountainbike. De politie spoort hem op. Intussen durft de dochter van Rachel voorlopig niet meer alleen te gaan wandelen. “En zeker niet aan de Grote Fossé. Ik postte waar haar overkomen is op Facebook en ik kreeg heel veel reacties. Heel veel vrouwen gaan daar wandelen, ik ook. Dit kan ieder van ons overkomen.”