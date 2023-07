Belg overleden bij ongeval in Spaanse Marbella

Volgens het Spaans Verkeerscentrum waren bij het dodelijk ongeluk twee auto’s betrokken die stilstonden op de pechstook. Een vrachtwagen zou op hen hebben ingereden waarbij de twee inzittenden van een van de auto’s om het leven kwamen. Een van de inzittenden van het andere voertuig raakte zwaargewond.

“Het gaat inderdaad om een Belgische onderdaan”, bevestigt Michael Mareel van de Fod Buitenlandse Zaken. “We werden hiervan op de hoogte gebracht door het consulaat van Alicante. Maar over de leeftijd en of het over een man of een vrouw gaat, kunnen we nog niet zeggen”, aldus Mareel.

De nooddienst 112 Andalusië ontving om 13.50 uur “talrijke oproepen van chauffeurs” die waarschuwden voor een botsing tussen een vrachtwagen en een auto die op de weg was stilgevallen. Getuigen beweerden ook dat de vrachtwagen na de botsing van een kleine helling was gevallen.