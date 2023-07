Verloren zoon Aleksandar Radovanovic komt met ambities terug naar KV Kortrijk: “We moeten een systeem hebben waarin iedereen gelooft”

Aleksandar Radovanovic (29) is terug van een uitleenbeurt aan het Amerikaanse Austin FC. De Serviër lijkt weer een plekje afgedwongen te hebben in het hart van de Kortrijkse defensie. Hij staat opnieuw op goede voet met de club. “Ik ben blij om terug in België te zijn, maar de verhalen over een mogelijke degradatie vind ik niet leuk.”

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Clubs werken hun laatste oefenduels af in de hoop nog wat extra vertrouwen te tanken richting de start van de competitie. Afgelopen vrijdag verloor KV Kortrijk een oefenwedstrijd tegen Beerschot. “Het was mijn eerste match”, vertelt Aleksandar Radovanovic. “Het is voorlopig nog wat wennen, maar ik ben wel blij om terug te zijn. In die korte periode is er veel veranderd op de club. Ik ben nu een van de oudste spelers van het team, bijvoorbeeld. Mijn relatie met Edward Still is top. Hij is amper enkele jaartjes ouder dan ik, maar hij is een coach die weet wat hij wil. Hij geeft iedere speler het nodige vertrouwen en laat dat nu juist iets zijn wat ik nodig heb. Ik heb een positief gevoel over de nieuwe staf.”

Amerikaans avontuur

In maart verliet Radovanovic KVK uit ontevredenheid. De centrale verdediger beproefde zijn geluk in de MLS bij Austin FC. Nu focust hij zich opnieuw volledig op KV Kortrijk. “Er zijn geen problemen meer tussen Kortrijk en mezelf. Alles is uitgepraat en dat is goed. Ik heb altijd al een goede relatie gehad met Rik Foulon (sportief directeur, red.). Ik moet wel zeggen dat Amerika niet echt iets voor mij was. Hoe het voetbal er in elkaar zit, is uitstekend, maar de levensstijl beviel me niet. Alles was er te groot en ik ben iemand die liever in een kleinere stad zoals Kortrijk woont. Hier is alles dichtbij en ben je overal zeer snel. Ik was nooit echt gemotiveerd om te voetballen zoals ik dat hier was. Iedere MLS-club bevat veel individuele kwaliteit, maar het voetbal in België is veel sterker. Ik ben een verdediger die van duels houdt en dat is iets wat daar mankeerde. Marko (Ilic, red.) blijft er wel. Ik had ook die kans, maar wou het niet. Het is wel een goede stap voor hem. Hij zal het er goed doen, daar ben ik zeker van.”

Gedoodverfde degradatiekandidaat

De kansen van KV Kortrijk worden niet erg hoog ingeschat voor het komende seizoen. Velen zien rood-wit als een gedoodverfde degradant. “Ik vind die verhalen over een mogelijke degradatie niet leuk”, zegt Radovanovic. “Het nieuwe seizoen is nog niet eens begonnen. Er is inderdaad werk aan de ploeg. Er moeten nieuwe spelers komen, maar de ambitie is er wel. De coach heeft enkele tactieken en dat zal werken. We moeten een systeem creëren waarin iedere speler, iedere supporter en ieder lid van de staf achter de ploeg staat. Enkel dan zullen we slagen in ons doel. Waarom mogen wij niet wat meer naar boven kijken? We gaan er alleszins alles aan doen om de fans tevreden te stellen.”