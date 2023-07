U hebt gekozen, deze acht mannen moeten volgens u naar het WK: zowel Van Aert als Philipsen achter Evenepoel

Deze namiddag maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK wielrennen in Glasgow (6 augustus) bekend. Wereldkampioen Remco Evenepoel is er automatisch bij, u koos welke acht namen u er het liefste bij wil zien. Deze selectie werd door u het meest gekozen.

De naam van wereldkampioen Remco Evenepoel stond al vast, maar daar komen straks dus nog acht namen bij. Om 14.30 uur maakt bondscoach Vanthourenhout die acht namen bekend, maar u waande zich toch al even bondscoach.

Achter kopman Remco Evenepoel koos u massaal voor Wout van Aert als schaduwkopman. In 97 procent van de selecties die u samenstelde kreeg Van Aert een plekje. Ook opvallend is dat u onder Wout van Aert resoluut voor zijn ploegmakker Tiesj Benoot koos. In 86 procent van de selecties kreeg hij een plekje.

Philipsen mee, Tim Declercq als motor

De hamvraag de afgelopen dagen was als de bondscoach een plekje in zijn ploeg moet vrijhouden voor spurtbom Jasper Philipsen. Als het van u hangt zeker wel: de ‘Vlam van Ham’ komt als derde naam het meest terug op de lijstjes.

Verder had u ook plek voor Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert, Victor Campenaerts en Jasper Stuyven. De achtste naam die u verkoos was die van Tim Declercq. ‘El Tractor’ moet volgens u aan de kop van het peloton sleuren op het WK.