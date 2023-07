Senegalese en Gambiaanse voetballers spelen in truitjes van… Stokkem VV

In Gambia en Senegal spelen plaatselijke voetballers in truitjes van… Stokkem VV. Het bestuur van de voetbalclub besloot om de afgedankte voetbaltruitjes een nieuw leven te geven in Afrika.

“Met Stokkem VV willen we meer zijn dan alleen een voetbalvereniging”, vertelt Brent Beckers van Stokkem VV. “We willen ons engageren als een organisatie die iets bijdraagt aan de maatschappij. Een van onze pijlers is het bewust omgaan met materiaal. Onze senioren spelen telkens twee seizoenen met dezelfde uitrusting. Daarna worden de outfits vervangen en komen er nieuwe shirts met andere sponsors.”

“De oude uitrustingen bleven dan meestal verkommeren in een berging”, vertelt Brent. “Maar dat is eigenlijk zonde. Daarom wilden we de truitjes een tweede leven geven. Onze jeugdvoorzitter is een goede kennis van Veerle Daelmans, die regelmatig op vakantie gaat in Afrikaanse landen. Zo kwamen we op het idee om de truitjes met haar mee te geven.”

Via Veerle kwamen de truitjes dan bij de Afrikaanse spelers terecht. “Ik heb de truitjes inderdaad meegenomen naar Afrika”, vertelt Veerle Daelmans. “Zo weten we dat de shirts op de juiste plaats aankomen en zien we Afrikaanse jongens stralen in onze groenzwarte shirts. Zowel in Gambia als Senegal spelen nu heel wat jongeren met onze shirts.” (mmd)

