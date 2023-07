Wayne Rooney speelt ‘Football Manager’ in het echt: DC United heeft deal met videogame om hun scouts te gebruiken

Rooney vertelde in een gesprek met The Times dat DC United een deal heeft met de makers van Football Manager. “Wij geven hen ruimte om bij ons te adverteren en in ruil daarvoor krijgen wij toegang tot hun scouts, een stuk of elf, twaalf”, aldus de Engelse coach. “Zij zitten verspreid over de hele wereld en helpen met hun kennis om de game samen te stellen. Ik weet dat José Mourinho ook soortgelijke hulp inschakelde”, aldus Rooney.

Veel succes heeft Rooney aan de deal wel nog niet overgehouden. Zijn Amerikaanse club staat negende in de Eastern Conference.