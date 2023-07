Madeleine en Jaak zijn al 60 jaar onafscheidelijk

Madeleine is afkomstig van Eksel (Hoksent), Jaak woonde van jongs af aan in Wijchmaal. Jaak werkte jarenlang in de bouw, hij bouwde hun eigen huis en legde ook vele plafonds en vloeren, onder andere in grote winkels. Madeleine had haar handen meer dan vol met het huishouden en de kinderen. Samen kregen ze vijf kinderen en de volgende generatie bestaat intussen uit vier kleinkinderen. In hun vrije tijd geniet het diamanten paar vooral van uitstapjes en bezoekjes aan koffiehuizen. Ze vierden hun 60ste huwelijksverjaardag tijdens een gezellig feestje met een grote taart.

© Jaak Hoeben