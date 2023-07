Opnieuw kritiek op koerstactiek Wout Van Aert: “Als je als teamgenoot van de gele trui in de ontsnapping zit, mag je niet werken”

Ex-renners George Hincapie en Lance Armstrong bespreken in hun gezamenlijke podcast ‘The Move’ dagelijks de koersactualiteit uit de Tour de France. Nadat ze eerder kritiek gaven op de tactiek van Vingegaard, snappen ze nu niets van de koerstactiek van Wout Van Aert: “Je moet gewoon in de wielen blijven zitten.”

Na de kritiek van Geraint Thomas en Luke Rowe in hun podcast: Watts Occuring, The Geraint Thomas Cycling club op de koerstactiek van Jumbo-Vismarenners Van Aert en Benoot doen nu ook Lance Armstrong en George Hincapie hun duit in het zakje. In hun podcast The Move snappen ze niets van Van Aerts gedrag in de ontsnapping van de rit afgelopen zondag.

Beginnen doen ze nog positief: “Ik denk dat hij de beste renner ter wereld is.” En dan volgt de ‘maar’: “Hij doet gewoon iets verkeerds. Snap ik dan echt niets meer van koerstactiek”, vraagt George Hincapie zich openlijk af.

“Als je de gele trui in de ploeg hebt en je zit in de ontsnapping, dan hoef je niet te werken. Je hebt geen acht minuten voorsprong nodig. Als je voor de overwinning wil gaan, volg in de wielen. Waarom doe je meer werk dan iedereen. Geef jezelf een kans op de overwinning”, vervolgt de Amerikaan. Armstrong denkt een verklaring te hebben: “Het zit gewoon in zijn DNA. Ook op zondagsritjes met de lokale wielerclub heb je altijd die ene persoon die alles geeft. Iedereen verwacht het ook van hem. Hij lijkt nooit zonder energie te vallen.”