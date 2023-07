Groep jongeren gaat politieauto te lijf in Sint-Gillis: één gewonde agent naar ziekenhuis overgebracht

Er zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe meerdere jongeren een politiepatrouille in het Brusselse Sint-Gillis belagen. Het incident speelde zich af rond 17.30 uur ter hoogte van het Jacques Franckplein en het Bethléemplein. “Er is een gewone controle uitgevoerd door de politie. Daarop werd ons team aangevallen door verschillende jongeren”, aldus de zone Brussel-Zuid aan Sudinfo. Een politieagent raakte daarbij gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De agenten werden aangevallen nadat een interventie rond straatdealen uit de hand liep.

Het is het zoveelste incident op korte tijd in de Brusselse gemeente. “De voorbije weken is er veel geweld geweest tegen de politie in Sint-Gillis, onder meer met een poging tot brandstichting aan het commissariaat op 7 juli”, bevestigt korpschef Jurgen De Landsheer van politiezone Brussel-Zuid. “We merken dat dit komt omdat we de laatste twee tot drie weken sterk inzetten op een aanpak van het straatdealen. Het gaat dan zowel om kleine als grote trafiek. Het geweld is daarmee verbonden.”

De agent in kwestie die enkele verwondingen opliep, mocht intussen het ziekenhuis verlaten maar is nog wel werkonbekwaam.