Australische voetbalvrouwen bekritiseren FIFA net voor WK: dames willen wereldwijd gelijke betaling met de mannen

De nationale voetbalvrouwen van Australië hebben kritiek geuit aan het adres van de Wereldvoetbalbond (FIFA) vanwege het prijzengeld dat op het komende WK - dat donderdag van start gaat in Australië en Nieuw-Zeeland - wordt uitgekeerd. Dat is vier keer minder dan bij de mannen.

In een video op Twitter kanten de 23 internationals zich tegen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. Middenveldster Tameka Yallop verklaart dat de FIFA nog een lange weg heeft af te leggen richting gelijke betaling, wat in Australië wel al een feit is voor de ‘Matildas’, zoals de nationale vrouwenploeg wordt genoemd.

“Collectieve arbeidsonderhandelingen hebben ervoor gezorgd dat we nu aan dezelfde voorwaarden spelen als de Socceroos (de Australische mannenploeg, nvdr.), met een uitzondering”, aldus Yallop. “De FIFA biedt vrouwen nog steeds maar een kwart van het prijzengeld dat mannen krijgen voor dezelfde prestatie.”

De FIFA heeft ongeveer 98 miljoen euro te verdelen onder de 32 vrouwenteams op het komende WK. Op het voorbije WK in Qatar kregen de mannen ongeveer 392 miljoen euro.