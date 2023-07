Dit mag u verwachten van de laatste Tourweek: nog drie grote duels tussen Pogacar en Vingegaard, twee kansen voor Philipsen en een Belgische zege op de nationale feestdag?

De tijd vliegt: we zijn alweer aan de slotweek van de Ronde van Frankrijk beland. Maar niet getreurd, week drie heeft nog heel wat in petto om u te vermaken. Beginnend met de enige tijdrit die een helse strijd zal worden tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, meteen gevolgd door de koninginnenrit. Verder ook nog genoeg kansen voor Belgen, ook in Parijs. Bekijk hier wat er nog op de planning staat.

Dinsdag 18 juli: zorgt de enige tijdrit van deze Tour voor grote tijdsverschillen tussen Vingegaard en Pogacar?

We starten de slotweek meteen met een spektakelstuk, of daar hopen we toch op. Veel tijdritkilometers zijn er niet deze Tour, dus moeten we er dinsdag absoluut van genieten. Dat zullen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard ook vast doen, want dit is een uitgelezen kans om seconden te pakken op elkaar.

Zeker omdat het parcours van die tijdrit perspectief biedt voor grote tijdsverschillen. Een beetje vergelijkbaar met de tijdrit op Monte Lussari in de Giro, waar Primoz Roglic alles op z’n kop zette. De 22,5 kilometers dinsdag gaan over een golvend terrein, met net na het laatste tussenpunt de Côte de Domancy, een helling van tweede categorie.

Ook na de top van die helling blijft het wegdek hellen tot de streep. Reken er dus maar op dat Pogacar en Vingegaard alles gaan geven in de slotkilometers om tijd te pakken op de andere.

Woensdag 19 juli: daags na de tijdrit volgt de koninginnenrit al, volgt daar al de genadeslag?

Als er één rit is die u deze week zeker moet zien, dan is het wel de koninginnenrit op woensdag. Daags na de tijdrit kan deze Tour de France in een beslissende plooi terechtkomen. Het toppunt van die koninginnenrit wordt de Côte de la Loze.

De koninginnenrit bedraagt in totaal ruim 5.000 hoogtemeters. De Col des Saisies en de Cormet de Roselend - twee cols van eerste categorie - zullen in het eerste koersdeel al afmattend zijn, maar dan moet het ergste nog komen.

De slotklim van de koninginnenrit is namelijk het dak van deze Tour. De Col de la Loze ligt op 2.304 meter hoogte en heeft stukken van maar liefst 24 procent. Na de top gaat het in duikvlucht richting de Altiport van Courchevel, waar nog een knikje naar de meet ligt. Een ideale springplank dus voor de grote favorieten. Geeft één van beide heren daar de andere het nekschot? Het zou zomaar eens kunnen.

Donderdag 20 juli: nummer vijf voor Jasper Philipsen?

De sprinters die de koninginnenrit op woensdag overleven, worden daags nadien beloond voor hun harde werk. Het peloton verlaat dan de Alpen en trekt richting Bourg-en-Bresse, een welbekende plek voor sprinters in de Tour. Zo won Tom Boonen er ooit een sprintersetappe.

En als er in deze Tour gesprint wordt, is er maar één grote favoriet: Jasper Philipsen. Zet de groene trui er zijn Tour nog wat extra in de verf met een vijfde ritzege? Met de opgaves van o.a. Fabio Jakobsen en Caleb Ewan zijn er alleszins al een pak minder concurrenten...

Vrijdag 21 juli: een Belgische ritzege op de nationale feestdag?

Etappe 19 op de Belgische nationale feestdag wordt omschreven als vlak, maar het lijkt ons toch eerder een kans te worden voor de punchers. Het wordt wellicht namelijk de laatste kans voor de aanvallers. Renners als Victor Campenaerts of misschien wel weer Wout van Aert zullen gebrand zijn om mee te zijn op 21 juli.

En als het dan toch op een sprint uitdraait in Poligny hebben we er alvast een extra Belgische kandidaat voor ritwinst bij: Jasper Philipsen.

Zaterdag 22 juli: de geletruidrager moet z’n eindzege veiligstellen in de Vogezen

Voor wie het slotweekend ingaat met de gele trui wordt het niet bepaald uitbollen. Er moet namelijk nog een laatste bergketen bedwongen worden in deze Tour en dus trekt het peloton nog door de Vogezen. Daar ligt een relatief korte etappe van 133 km, maar wel eentje om niet te onderschatten.

Zo liggen er onderweg zes cols, goed voor meer dan 3.000 hoogtemeters. Vooral de laatste twee cols, de Petit Ballon en de Col du Platzerwasel, van eerste categorie zouden de Tour op de voorlaatste dag zomaar nog eens op z’n kop kunnen zetten.

Hoe dan ook wordt het een stressy dagje voor wie op dat moment het geel heeft, zeker als het dan nog steeds een secondenspelletje zou zijn. De aankomst is ideaal om nog wat seconden te pakken. In Le Markstein zullen we weten wie de 110e Ronde van Frankrijk wint.

Zondag 23 juli: het grote defilé in Parijs

Afsluiten doen we traditioneel in Parijs, voor een champagneritje voor de eindwinnaar. De avondetappe moet de winnaar van deze Tour de France vieren, maar uiteraard moet er ook nog gestreden worden om de allerlaatste ritzege van deze Tour.

En waarom zou dat dan niet opnieuw Jasper Philipsen kunnen worden. Eventueel voor een zesde ritzege in deze Tour. Vorig jaar won hij al op de Champs-Elysées, zet de Vlam van Ham de kers op de taart in Parijs? Rond 19.30 uur zullen we het weten.