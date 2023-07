Mexico wint Gold Cup, Gerardo Arteaga (KRC Genk) speelt niet in finale

Mexico heeft zondag voor de negende keer de eindzege veroverd in de Gold Cup, het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. In de finale wonnen de Mexicanen met 1-0 van Panama in het SoFi Stadium in Los Angeles. Santiago Gimenez lukte de enige treffer in de 88e minuut, drie minuten nadat hij was ingevallen. Bij Mexico bleef KRC Genk-linksachter Gerardo Arteaga de hele match op de bank.

In de vorige editie (2021) verloor Mexico in de finale van de Verenigde Staten. Maar nu heeft ‘El Tri’ dan toch zijn negende titel beet. Dat zijn er twee meer dan de VS in dit toernooi, dat voor het eerst georganiseerd werd in 1991. Mexico won ook drie keer het CONCACAF-kampioenschap, de voorganger van de Gold Cup.

Panama stond voor de derde keer in de finale, nadat het in 2005 en 2013 onderuit ging tegen de Verenigde Staten. De ploeg van de Spanjaard Thomas Christiansen, voormalig coach van Union Sint-Gillis, verraste in de halve finales door de VS na strafschoppen uit te schakelen.