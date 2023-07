Als drie druppels water: Gwyneth Paltrow deelt foto met haar moeder en dochter

De foto is genomen tijdens het zomerfeest dat Paltrow gaf op haar buitenverbijf in The Hamptons (New York). Ze vierden er de drie elementen van mentaal welzijn: diepgaande gesprekken, connectie en verrukkelijk voedsel.

Gwyneth Paltrow won in 1999 een Oscar voor beste actrice in de film Shakespeare in love. Vandaag is ze vooral bekend voor haar rol als Pepper Pots in de Marvel-films. In 2003 trouwde Paltrow met Chris Martin, de frontman van Coldplay. Ze kregen een dochter en een zoon. In 2014 kwam er een einde aan hun huwelijk, en sinds 2018 is de actrice getrouwd met Brad Falchuk, die ze had leren kennen op de set van de serie Glee.

Paltrow is het gezicht van Estée Lauder en de drijvende kracht achter Goop, de wekelijkse nieuwsbrief met tips over mentaal welzijn.

LEES OOK. Gwyneth Paltrow onder vuur voor “verheerlijken van eetstoornissen”

Gweneths moeder is Blythe Danner (80), een actrice. Moeder en dochter speelden samen in onder andere de televisiefilm Cruel doubt (1992) en Sylvia (2003). Ze speelde ook in de bioscoopfilms Meet the parents en The prince of tides.

Paltrow post maar zelden foto’s van haar familie. In mei, toen haar dochter Apple Martin 19 werd, deed ze dat wel. Ze schreef toen bij de foto: “Ik hou zoveel en compleet van jou. Jou zien opgroeien tot 19-jarige vrouw vult mijn hart met bijna ondraaglijke liefde, trots en zingeving. Het is bijna te veel.”