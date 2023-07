De Verhulstjes trekken met luxecruise naar Scandinavië, maar Viktors vriendin en Maries vriend blijven thuis

De Verhulstjes trekken er voor het vijfde seizoen van het gelijknamige Play4-programma op uit naar de Noorse Fjorden. Vertrekken doet het kwartet in Kiel - iet in de Antwerpse wijk, wel in de Duitse havenstad - om een eerste keer aan te meren in de Deense hoofdstad Kopenhagen. U leest het goed: kwartet, want Viktors’ vriendin Sarah Puttemans heeft besloten om de reiskoffers thuis te laten, omdat ze, zoals eerder bekend raakte, zich liever niet voor de camera’s vertoont. Hoewel ze binnenkort wel te zien is in Celebrity masterchef Vlaanderen, een kookprogramma met BV’s dat eveneens op Play4 wordt uitgezonden. “Dat is een keuze die Vik en Sarah zelf maken”, verklaart Gert. Ook Jef, de vriend van dochter Marie, zal het gezin niet vergezellen. Een echt familie-uitje dus.

Het viertal zet met de MSC Euribia, een mastodont van een cruiseschip, vergezeld door zo’n 6330 andere passagiers en 1700 bemanningsleden, koers richting het Noorse dorp Hellesylt. Om vervolgens door te reizen naar Ålesund en Flåm.

De familie gaat daarnaast ook nog kamperen in de Ardèche op de camping waar Gert zijn jaarlijkse vakantie doorbracht met zijn ouders. En hun tweede thuis in Saint-Tropez mag natuurlijk ook niet ontbreken.

