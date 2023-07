De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zaterdagochtend twee voertuigen met een verlopen keuring tegengehouden in de Alden Biesenstraat en Maastrichterstraat. De eerste bestuurster (40) had ook bijna 1 promille alcohol in haar bloed en kreeg in totaal 4 pv’s. De tweede bestuurster kon ook geen geldige verzekering tonen. Haar voertuig werd getakeld. Ze krijgt 30 dagen de tijd om haar verzekering in orde te brengen.