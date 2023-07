Exact even goed: hoe Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar mekaar op élk vlak in evenwicht houden

Het verschil tussen Pogacar en Vingegaard vrijdagavond: negen seconden. Het verschil zondagavond, tien Alpencols later: tien seconden. Pas voor de derde keer in de geschiedenis van de Tour bedraagt de kloof tussen de gele trui en de nummer twee in het klassement met nog één week te gaan tien seconden of minder. Alle plus-en-minnen die we in het begin van de Tour nog meenden te zien, lijken helemaal uitgevlakt. De Deen en de Sloveen: ze zijn exact even goed.