Hevig mankend en volledig ingepakt, maar wel op tijd binnen: Intermarché-Circus-Wanty brengt lijdensweg van Adrien Petit na val prachtig in beeld

Voor het hele peloton is de tweede rustdag in de Tour de France welgekomen, maar voor Adrien Petit van Intermarché-Circus-Wanty is dat nog iets meer het geval. De Fransman kwam zaterdag bij een massale valpartij zwaar ten val, maar wilde niet opgeven. De Alpenritten op zaterdag en zondag werden een zware hel voor de Fransman, maar hij overleefde het.