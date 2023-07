Chinese economie groeit minder dan verwacht, beurzen tekenen verliezen op

De Chinese economie is in het tweede kwartaal met 6,3 procent gegroeid. Dat meldt het Chinese statistiekbureau maandag. Het bbp steeg zo minder dan de 7,1 procent die de economen hadden verwacht.

De in vergelijking hoge groei op jaarbasis komt er door het lage niveau in dezelfde periode vorig jaar, toen de financiële metropool Shanghai en andere regio’s in China in strenge lockdown waren door COVID-19. In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar, steeg het bbp met 0,8 procent, een kwartaal eerder was er nog een stijging van 2,2 procent op kwartaalbasis.

Nadat China in december de strenge coronabeperkingen liet varen, zette de Chinese economie het nieuwe jaar optimistisch in. Het herstel is sindsdien echter sterk afgekoeld. De exportgedreven economie heeft vooral te lijden onder een zwakke vraag op wereldniveau naar Chinese producten, een onrustige vastgoedmarkt en een aanhoudend lage binnenlandse consumptie.

Toename jeugdwerkloosheid

De Chinese beurzen in Shanghai en Shenzhen reageerden negatief op de tegenvallende economische groei. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de min en de beurs in Shenzhen zakte 0,9 procent.

Ook nam Chinese jeugdwerkloosheid in juni toe tot een nieuw recordniveau van ruim 21 procent en vielen de winkelverkopen flink terug ten opzichte van een maand eerder. Beleggers waren daarnaast teleurgesteld dat de Chinese centrale bank het rentetarief voor leningen met een middellange looptijd ongewijzigd liet op 2,65 procent. Op de beurzen werd juist gehoopt op meer steun van de overheid om het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

Ook de andere Aziatische markten lieten overwegend verliezen zien. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De beurshandel werd overheerst door de overstromingen in Zuid-Korea, waar het dodental is gestegen naar 39. In Hongkong bleef de beurs dicht vanwege de tyfoon Talim.