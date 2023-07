Pijnlijke exit: titelverdediger Michael van Gerwen al in eerste ronde World Matchplay Darts uitgeschakeld

Titelverdediger Michael van Gerwen is zondagavond uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De drievoudig winnaar ging verrassend met 10-7 onderuit tegen de Noord-Ier Brendan Dolan.

Van Gerwen toonde de laatste maanden nochtans zijn goede vorm met eindzeges in drie toernooien. Hij pakte de titel in de Premier League en won de World Series of Darts in New York. Ondanks een recente tandoperatie schreef hij vorige week ook de World Series of Darts in Polen op zijn naam.

Maar zondagavond liep het stroef voor de Nederlandse titelverdediger. De drievoudig wereldkampioen had het moeilijk in de openingsfase van zijn partij tegen Dolan. De Noord-Ier nam meteen 3-0 voor tegen de Nederlander, voordat Van Gerwen terug wist te slaan. Van Gerwen profiteerde vervolgens bij een 5-2 stand van een aantal gemiste kansen van Dolan, waarna hij terugkwam tot 5-5.

Dolan gaf zich niet gewonnen en brak Van Gerwen even later opnieuw om op een 8-6-voorsprong te komen. Op 9-7 kreeg de Noord-Ier zijn eerste pijlen voor de zege en met zijn derde matchdart verzekerde hij zich van de overwinning.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Exit Huybrechts

Ook onze landgenoot Kim Huybrechts moest de World Matchplay Darts na de eerste ronde al verlaten. De Antwerpenaar beleefde een zenuwslopende titanenstrijd tegen Dirk van Duijvenbode, het elfde reekshoofd. In een beslissende tie-break ging het pleit in 12-10 naar de Nederlander.