En toen stapte Wesley Sonck plots op het podium van de Gentse Feesten

Een onverwachte gast stapte zondagavond op het podium van het Sint-Baafsplein in Gent. Oud-voetballer Wesley Sonck kwam twee liedjes meezingen op de Gentse Feesten.

“Er is maar één grotere held in Ninove dan Lennert Cobbaert en dat is Wesley Sonck!” Met die woorden werd de bekende oud-voetballer zondag rond middernacht plots op het podium van het Sint-Baafsplein geïntroduceerd.

Sonck kwam meezingen met Bram & Lennert, die zondagavond een concert speelden op het grootste podium van de Gentse Feesten. Sonck nam Verlangen van Clouseau en Alive van Pearl Jam onder handen en liet zich helemaal gaan.

© Jan Vens

© Jan Vens

Wesley Sonck als geheime gast op het Sint-Baafsplein. — © Jan Vens