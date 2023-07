Jongeman neergestoken bij massale vechtpartij op slotavond van zomerkermis in Sint-Niklaas

Op het midden van het kermisplein, in de buurt van de botsauto’s, kregen de jongeren het met elkaar aan de stok. Volgens getuigen gingen het om rivaliserende groepen Syriërs en Afghanen, maar deze informatie kon zondagavond niet bevestigd worden.

Eén van de jongeren haalde plots een mes boven en stak een van zijn rivalen in het been. Die jongeman kon, hevig bloedend, nog weglopen, maar zeeg ter hoogte van het Sint-Nicolaasplein toch in elkaar. De intussen opgeroepen hulpdiensten brachten hem over naar het ziekenhuis.

De omgeving van het opvangcentrum werd afgesloten. — © ypw

De dader vluchtte samen met enkele anderen weg in de richting van het vluchtelingencentrum van het Rode Kruis in de Kasteelstraat.

De politie was intussen gealarmeerd en kwam met meerdere ploegen ter plaatse om de vermoedelijke dader in te rekenen en hem over te brengen naar het politiecommissariaat, dat op wandelafstand van het vluchtelingencentrum is gelegen.

Een halfuur na de feiten was er van het incident op de Markt weinig meer te merken. De massaal aanwezige kermisvierders draaiden weer rondjes op de attracties of verorberden nog een laatste portie smoutebollen.