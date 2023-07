De Britse Amanda Hall kan zo doorgaan voor ‘Barbie’-actrice Margot Robbie. De blondine maakt gretig gebruik van de treffende gelijkenis. Amanda trok in een roze outfit de Britse hoofdstad in en zorgde voor chaos op Leicester Square. Tientallen misleide fans vroegen selfies en handtekeningen aan de imitator. “We kregen geen uitnodiging voor de première van ‘Barbie’, dan brengen we de première maar naar buiten”, klinkt het.