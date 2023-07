Russen melden “noodgeval” op Krimbrug: explosies gehoord, alle verkeer stilgelegd

De Krimbrug verbindt het Oekraïense schiereiland, dat in 2014 geannexeerd werd door Moskou, met het Russische vasteland. “Een noodgeval heeft zich voorgedaan ter hoogte van de 145e pijler”, aldus Aksjonov rond 03.20 uur op Telegram. Verdere details over wat het noodgeval precies inhoudt, gaf hij niet. “De ordediensten en alle betrokken diensten zijn aan het werk.” Persagentschap Reuters kon de informatie over wat er zich op de brug afspeelt nog niet bevestigen.

Het persbureau RBC-Ukraine meldde vanochtend dat er explosies waren gehoord op de brug. Maar een officiële communicatie van Oekraïne is er nog niet geweest, aldus Sky News.

Herhaaldelijk doelwit

De zowat 19 kilometer lange brug over de Straat van Kertsj raakte in oktober 2022 door een explosie zwaar beschadigd, maar werd vervolgens weer hersteld. Eind mei gaf de Oekraïense geheime dienst voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij die ontploffing.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar is de Krim al herhaaldelijk het doelwit geweest van Oekraïense droneaanvallen. Moskou gebruikt het schiereiland als militaire uitvalsbasis.

Ondanks de gespannen situatie blijft de Krim, die alleen met de auto of de trein te bereiken is, een populaire bestemming voor Russische vakantiegangers. Aksjonov riep mensen op om kalm te blijven. Inwoners en toeristen die willen vertrekken, zouden een alternatieve route moeten nemen via de door Rusland bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne.