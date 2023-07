Belgische dubbelslag op 100 meter tijdens WK para-atletiek: goud voor Peter Genyn, Roger Habsch pakt zilver

Peter Genyn (T51) heeft zondagavond op het WK para-atletiek in Parijs de gouden medaille veroverd op de 100 meter. Team Belgium sloeg een dubbelslag want Roger Habsch snelde naar zilver.

Genyn veroverde in een kampioenschapsrecord (19.79) het goud. Habsch, die het wereldrecord in handen heeft (19.32), bezorgde België het zilver (19.97). De Fin Toni Piispanen (20.56) ging met brons aan de haal.

“Hier werken wij keihard voor en de sport wordt alsmaar professioneler. Ik had gelukkig een erg goeie dag, want we zitten allemaal kort bij elkaar. De plaats is in zo’n finale het belangrijkste, ook al was de tijd vandaag echt goed”, reageert Genyn. Habsch nam vrede met plaats twee, maar hoopte op meer. “Ik verloor mijn snelheid doordat ik mijn wheeler moest corrigeren bij een afwijking. Peter was vandaag sterk, maar winst was naar mijn gevoel mogelijk. Ik doe hier weer een ervaring op. Ik ben blij dat ik op het podium sta, maar hoopte toch op iets meer.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij de vrouwen

Joyce Lefevre (T34) eindigde als vijfde (2:14.34) in de finale van de 800 meter. De overwinning was voor de Britse Hannah Cockroft (1:51.57). In de finale van het verspringen (T20) moest Anke Sneyers vrede nemen met de veertiende plaats (4m45). Kiara Maene noteerde als zestiende en laatste 4m18. Goud was voor de Poolse Karolina Kucharczyk (6m08).

Met het goud en zilver van vandaag/zondag staat de medailleteller van Team Belgium op vier stuks op dit wereldkampioenschap, nadat Maxime Carabin eerder al tweemaal goud veroverde.